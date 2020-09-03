Турам в Египет предрекли невысокий спрос

В Египет обычно летают на отдых те, кто фанатично любит Красное море. Сам Каир не интересен отечественным туристам, считает эксперт.

«Хотя там есть великолепные археологические музеи, но все же это транзитный пункт для Хургады и Шарм-эль-Шейха. Спрос на это направление не будет большой», — сказал Мальцев.

По его словам, ОАЭ интересны туроператорам только с точки зрения VIP-отелей. По этой причине количество полетов ограничено, заработать на массовом туризме сложно.

Сейчас число рейсов на всю страну в пять раз меньше, чем ранее из одного Екатеринбурга.

«Настолько ничтожный поток», — добавил эксперт.

Авиасообщение возобновится и с Мальдивам, а это наиболее выигрышное направление. Курорт будет пользоваться спросом, так как это штучный, нишевый продукт.

Говорить об объеме турпотока пока сложно, считает Мальцев. Пока что неизвестно, какие лайнеры будут использоваться для перелетов. Кроме того, еще неясно ограничится ли авиасообщение с этими странами рейсами из Москвы или в дальнейшем появятся чартеры из других городов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляются перелеты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы. В Каир будут отправляться три рейса в неделю, в Дубай (ОАЭ) и аэропорт Велана на Мальдивах — по два.