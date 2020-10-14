Турагенты рассказали, где отдыхают жители российских курортов

В ялтинском офисе туроператора Anex Tours рассказали, что местные жители больше всего любят Кавказ и Сочи из российских направлений.

«Если говорить о зарубежных направлениях, то лидер — Турция», — пояснили сотрудники.

Кроме того, популярны путевки в Москву и Санкт-Петербург. А вот за границу туры продаются плохо во все страны, кроме Турции.

«Доступна также Танзания, но многие задумываются, где она находится. Летают исключительно в Турцию, 99%», — пояснили в турагентстве.

В компании «Глобус-тур» в Сочи рассказали, что местные жители также любят Кавказ, а еще Крым.

«Если к нам обращаются за туром по России, в основном это что-то связанное с лечением. Как правило, ездят в Железноводск, Кисловодск, Ессентуки», — пояснили в турагентстве.

Также там уточнили, что северные направления в этом году не особо популярны, но была пара туров на Байкал.

«У нашей фирмы российские направления — 5% от общего потока. Как правило, сочинцы по России сильно не путешествуют — море у них есть свое, горы у них есть свои», — заключили в агентстве.