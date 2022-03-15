Турагентства призвали власти России поддержать отрасль

Владелец турагентства «Море тут» Артем Венскель считает, что власти России должны оказать меры по подддержке отрасли на фоне запдных санкций. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Венскель предложил предоставить отсрочку по уплате налога за 2021-й год, а также заявил о необходимости получения от государства невозвратного кредита на зарплаты персоналу. Еще, по его словам, можно отменить, например, страховые пенсионные взносы на зарплаты сотрудникам.

Владелец турагентства считает, что сейчас представителям отрасли остается один вариант — это развивать внутренний туризм, его инфраструктуру и улучшать имидж. Несмотря на большое количество красивых туристических мест в России, страна во многом не освоена. Необходимо работать с инфраструктурой: трансформировать аэропорты, отели, рестораны, бары.

Позитивной новостью является то, что открылось авиасообщение с Индонезией и Китаем, заключил Венскель.