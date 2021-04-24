Турагентам рассказали, как выжить в пандемию

Российским туристическим агентам рассказали, как пандемия повлияла на развитие внутреннего туризма и как игрокам индустрии минимизировать ее последствия. Встречу организовал сервис онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok.

К дискуссии присоединились представители министерств по туризму регионов России и руководители туристических компаний.

Специалисты рассказали, как пережить последствия пандемии с минимальными потерями. Беседу посвятили проблемам, с которыми столкнулся туристический бизнес, и способам их преодоления. Участники объяснили, как бизнесу адаптироваться к новым реалиям, найти новые точки роста и на какие инструменты стоит обратить внимание. Также они выяснили, какие дальнейшие шаги предпримут регуляторы.

Встреча приурочена к семилетию сервиса B2B.Ostrovok.

B2B.Ostrovok.ru — инструмент онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для профессионалов туристического рынка — агентств, операторов и корпоративных клиентов. Компания организует индивидуальные и групповые бронирования, трансферы и предлагает машины в аренду. К B2B.Ostrovok подключены более 20,5 тысячи агентов и корпоративных клиентов по всей стране.