Путешествия 11 января 2024, 13:56 Турагент Удилова: Эмираты и Турция останутся лидерами среди направлений для отдыха

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Руководитель турагентства «Джунгли Тур» Светлана Удилова перечислила самые популярные направления для путешествий в 2024 году. Спросом продолжат пользоваться Египет и Таиланд, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, останутся востребованными и поездки в Турцию, где представлен большой ассортимент отелей. Вылеты в страну осуществляются ежедневно, что позволяет подобрать отдых разной продолжительности, пояснила специалист.

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Удилова включила в список и Объединенные Арабские Эмираты. Они давно перестали восприниматься как люксовое направление, добавила турагент.