Путешествия 10 июля 2023, 17:20 Турагент Соловьева посоветовала заранее бронировать поездки, чтобы сэкономить на путешествии

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Бронировать путевки по заграничным направлениям необходимо за несколько месяцев до предполагаемой даты начала путешествия. Это поможет существенно сэкономить на отдыхе, сообщила руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева в беседе с Utro.ru.

По словам эксперта, раннее бронирование необходимо для путевок в Азию, ОАЭ и Мальдивы. Это позволит найти выгодные предложения и купить тур в два раза дешевле.

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Соловьева отметила, что уже сейчас россияне бронируют отдых за границей на осенний и зимний сезоны.