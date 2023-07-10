10 июля 2023, 17:20
Турагент Соловьева посоветовала заранее бронировать поездки, чтобы сэкономить на путешествии
Бронировать путевки по заграничным направлениям необходимо за несколько месяцев до предполагаемой даты начала путешествия. Это поможет существенно сэкономить на отдыхе, сообщила руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева в беседе с Utro.ru.
По словам эксперта, раннее бронирование необходимо для путевок в Азию, ОАЭ и Мальдивы. Это позволит найти выгодные предложения и купить тур в два раза дешевле.
Реклама
Соловьева отметила, что уже сейчас россияне бронируют отдых за границей на осенний и зимний сезоны.
Путешествия
Туризм
Реклама
Реклама