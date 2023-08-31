Путешествия 31 августа 2023, 11:55 Турагент Мкртчян рассказала, что осенью без визы можно полететь на Кубу или Мальдивы

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Осень — это прекрасное время, чтобы провести отдых на пляже, тем более список стран, куда можно прямым рейсом улететь из России без оформления визы, довольной обширный. Об этом Ura.ru рассказала отметила турагент Ирина Мкртчян.

Она предложила рассмотреть варианты Египта, Турции, Мальдив, Таиланда, Кубы, Сейшел, Бали или ОАЭ. Осень путевки в эти страны порой обойдутся даже дешевле, чем летом. При этом в каждой из этих стран можно будет насладиться пляжным отдыхом и летним теплом.

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