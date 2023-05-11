Путешествия 11 мая 2023, 00:51 Турагент Мкртчян рассказал, спрос на какие туры увеличится в России Турагент Мкртчян заявил, что спрос на туры в Грузию вырастет после отмены визового режима

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В России должен увеличиться спрос на туры в Грузию. Такой прогноз сделал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что повлиять на спрос должна отмена визового режима со страной. Сейчас туроператоры ожидают до 20 рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси, а также 10 рейсов из столицы в Батуми.

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«Туроператоры уже давно предлагают туры, только пока они предлагают наземные туры, люди добираются в Грузию через Армению, через Белоруссию или через Верхний Ларс автомобилями. Теперь туроператоры будут предлагать туры на прямой перевозке», — отметил Мкртчян.