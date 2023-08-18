Путешествия 18 августа 2023, 15:12 Турагент Мкртчян назвал Северную Корею неинтересным направлением для путешествий

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Северная Корея вряд ли заработает большую популярность среди российских туристов. Такой информацией поделился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что данное направление является неинтересным для туристов. В стране нельзя спокойно передвигаться. Вас все время будет сопровождать сотрудник спецслужб под видом гида. На прогулки по городам дается ограниченное количество времени.

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«По факту, этот гид покажет только то, что можно показывать, сами вы не имеете права ничего смотреть, дается очень ограниченное свободное время. Это не про туризм, про что угодно, но точно не про туризм», — пояснил Мкртчян.