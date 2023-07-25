Путешествия 25 июля 2023, 19:53 Турагент Мкртчян назвал самые безопасные страны для россиян Турагент Мкртчян назвал Турцию самой безопасной страной для туризма

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Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ являются самыми безопасными странами для отдыха россиян. Такой информацией поделился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, каждый год в Турцию отправляются порядка пяти-шести миллионов россиян. При этом там почти не происходит случаев нападения на туристов. Однако при путешествии все равно важно придерживаться определенных правил безопасности.

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«Например, не ходить куда-то одному, не ходить в темное время суток в нетуристических районах, не подходить к каким-либо демонстрациям. Не нужно носить с собой крупную сумму денег наличными», — посоветовал Мкртчян.