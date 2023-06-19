Путешествия 19 июня 2023, 13:59 Турагент Мельник рассказал, что туристам стоит быть осторожнее в Венесуэле и Доминикане

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В настоящее время выделяют четыре страны, которые считаются не самыми безопасными для российских туристов. Об этом рассказал турагент Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

Он выделил Венесуэлу и Доминикану из-за высокой преступности в эти странах. По словам эксперта, туристы рискуют остаться здесь не только без денег, но и без руки или ноги, если попадутся бандитам.

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Также стоит соблюдать осторожность в ОАЭ. Это мусульманское государство и очень важно не нарушать местные законы. Наконец, есть риски для российских туристов и в Грузии. Там, по мнению турагента, можно нарваться на неприязнь в Тбилиси.

«Здесь вопрос в менталитете. И дело даже не в россиянах. Понимаете, жители Грузии сегодня напоминают каталонцев. Те в свое время настолько устали от туристов, что в какой-то момент просто возненавидели их всех. И аналогичные чувства сейчас переживают грузины, а особенно в крупных городах республики», — подчеркнул Мельник.

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