Путешествия 27 ноября 2023, 12:44 Турагент Мельник назвал Египет наиболее бюджетным направлением для отдыха в новогодние праздники

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Казань, Калининград и Тюмень вошли в топ самых дешевых направлений для отдыха в новогодние праздники внутри РФ. При желании выехать за границу можно рассмотреть Египет. Об этом сообщил турагент Николай Мельник в беседе с Lenta.ru.

По его словам, визит в страну позволит сэкономить деньги. Объясняется это падением продаж из-за похолоданий. Также интерес к Египту значительно снизился ввиду его территориальной близости с Израилем, где наблюдается нестабильная обстановка, пояснил специалист.

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Он уточнил, что на Новый год недельный тур на человека обойдется как минимум в 58 тысяч рублей.