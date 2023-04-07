Путешествия 07 апреля 2023, 00:21 Турагент Коршунова рассказала, как обманывают туристов на Бали

Читать 360tv в

Жители Бали довольно часто обманывают туристов ради собственной выгоды, поэтому во время отдыха там важно оставаться внимательными. Такой информацией поделилась турагент Анжела Коршунова. Об этом сообщило издание «Вокруг Света».

По словам специалиста, злоумышленники довольно часто продают путешественникам поддельные билеты на мероприятия. Кроме того, таксисты могут ставить двойные счетчики во время перевозки пассажиров. Для местных жителей их услуги стоят намного дешевле.

Реклама

Коршунова посоветовала не покупать ювелирные украшения на Бали, так как они могут оказаться поддельными, написал «ПолитЭксперт».