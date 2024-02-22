22 февраля 2024, 18:53
Турагент Клевицкая заявила, что автобусные туры отлично подходят для школьников и пожилых
Автобусные туры имеют ряд неоспоримых преимуществ перед остальными туристическими поездками. Об этом RuNews24.ru рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая.
По ее словам, автобусные туры более бюджетные и позволяют строить экскурсионный маршрут, исходя из пожеланий путешественников. Кроме того, подобные поездки позволяют людям чувствовать себя более мобильными. Этот фактор обычно особенно важен для школьников и пожилых людей.
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«Это оправданно с точки зрения большей мобильности и гибкости при организации маршрута», — отметила эксперт.
Как добавило «ФедералПресс», с развитием железных дорог автобусные туры становятся менее популярными. Однако на смену им приходят аналогичные поездки для мини-групп.
Туризм
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