Путешествия 22 февраля 2024, 18:53 Турагент Клевицкая заявила, что автобусные туры отлично подходят для школьников и пожилых

Читать 360tv в

Автобусные туры имеют ряд неоспоримых преимуществ перед остальными туристическими поездками. Об этом RuNews24.ru рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая.

По ее словам, автобусные туры более бюджетные и позволяют строить экскурсионный маршрут, исходя из пожеланий путешественников. Кроме того, подобные поездки позволяют людям чувствовать себя более мобильными. Этот фактор обычно особенно важен для школьников и пожилых людей.

Реклама

«Это оправданно с точки зрения большей мобильности и гибкости при организации маршрута», — отметила эксперт.

Как добавило «ФедералПресс», с развитием железных дорог автобусные туры становятся менее популярными. Однако на смену им приходят аналогичные поездки для мини-групп.

Авторы: