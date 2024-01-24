Путешествия 24 января 2024, 15:09 Турагент Голов: услуги агентства при поездке в Таиланд могут защитить от штрафов и тюрьмы

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Жители и власти Таиланда демонстрируют довольно предвзятое отношение к туристам. Многие нарушения, которые на первый взгляд кажутся безобидными, могут обернуться штрафами и даже тюремным заключением. Как избежать такой ситуации, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА НСН.

По словам эксперта, путешествие лучше планировать с турагентом. Путевка несет гораздо меньше рисков, так как агентство гарантирует гражданам защиту в случае ЧП, пояснил специалист.

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Кроме того, менеджеры информируют клиентов о правилах посещения государства. Знание законов и религии позволит не допустить грубых ошибок, добавил Голов.