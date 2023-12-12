Путешествия 12 декабря 2023, 16:01 Турагент Голов: российские санатории стали популярны в 2023 году из-за роста цен на пляжный отдых

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил высокую популярность российских санаториев в 2023 году. Причина заключается в подорожании путевок на море, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

«В этом году пляжный отдых был очень дорогой, цены увеличили почти на 100% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул специалист.

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По его словам, бронировать отдых в здравницах РФ необходимо примерно за полгода.