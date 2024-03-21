Путешествия 21 марта 2024, 12:12 Турагент Гажиенко рассказал, что большинство россиян боятся перелетов и насекомых

Читать 360tv в

Фобии могут сильно испортить отпуск, поэтому из-за страхов россиянам часто бывает сложно выбрать направление для путешествия. Об этом Life рассказал турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

По его словам, на первом месте среди фобий — страх перед полетами. Те, кто подвержен ему меньше, готовы провести в самолете несколько часов, но обычно не больше трех или четырех. Это значительно сужает круг возможностей. Есть и те, кто вообще не готов подниматься в воздух и выбирает маршруты, куда можно добраться наземным транспортом.

Реклама

Также турагент нередко сталкивается со страхом насекомых. Туристы так сильно боятся встретиться с ними, что выбирают страны с минимумом представителей этого вида. Таким образом они никогда не увидят тропики.

На третьем месте среди фобий — неприятие рыб. Туристы просят отправить их туда, где живности будет плавать как можно меньше или не будет совсем.

Авторы: