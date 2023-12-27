Путешествия 27 декабря 2023, 14:29 Турагент Гажиенко посоветовал сместить даты вылета, чтобы сэкономить на новогодней поездке

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Чтобы новогодняя поездка вышла не в астрономическую сумму, можно попробовать немного сместить ее даты. Об этом Life рассказал турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

Он объяснил, что если брать поездку не строго под каникулы, а с захватом рабочих дней, то она обойдется значительно дешевле. Например, можно рассмотреть вылет в предпоследнюю новогодней неделю.

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«Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», — отметил эксперт.

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