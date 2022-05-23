Тур-эксперт Зелинский заявил о возможном снижении числа туристов в Крыму

Этим летом количество туристов в Крыму может быть значительно меньше, чем обычно. Таким прогнозом поделился председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя, президент группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Есть понимание, что туристов приедет меньше, в силу прежде всего транспортной доступности, так как отсутствует летная программа и наблюдается нехватка железнодорожных составов. Есть проблема и в том, что люди сейчас определяются с отдыхом не заранее, но тут же стоит отметить, что мы рассчитываем на некоторый рост спроса непосредственно в разгар сезона», — пояснил специалист.

При этом он пояснил, что многие крымские отели начали предоставлять клиентам хорошие скидки. По этой причине туристам стоит обратить свое внимание на Крым. Кроме того, сейчас разрабатывают программу по введению кешбэка для крымских туристов.