Путешествия 18 июля 2023, 18:39 Тур-эксперт Мурадян предрек повышение цен на отдых в Турции из-за обвала лиры

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Отдых в Турции может значительно подорожать из-за обвала лиры. Такой прогноз сделал вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Также сказаться на росте цен может увеличение стоимости топлива.

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Специалист пояснил, что многие популярные у туристов места для отдыха привязывают свои цены к курсу евро. Из-за падения лиры происходит подорожание туристических услуг.

«В самой Турции резко подорожало топливо. Как мы знаем, это базовое значение, которое влияет на стоимость всех сопутствующих товаров и услуг на территории страны», — заявил Мурадян.