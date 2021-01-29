Тунис усилил ограничения по коронавирусу для туристов

Минздрав страны постановил, что все туристы будут обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сданный не более чем за 72 часа до поездки. После прибытия обязателен семидневный карантин в обсерваторе. Перед выходом туристы будут сдавать еще один тест.

Уточняется, что оплачивать пребывание в обсерваторе и сдачу анализов туристы должны сами.