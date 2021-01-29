29 января 2021, 17:53
Тунис усилил ограничения по коронавирусу для туристов
Власти Туниса обязали иностранных туристов отбывать карантин. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России.
Минздрав страны постановил, что все туристы будут обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сданный не более чем за 72 часа до поездки. После прибытия обязателен семидневный карантин в обсерваторе. Перед выходом туристы будут сдавать еще один тест.
Уточняется, что оплачивать пребывание в обсерваторе и сдачу анализов туристы должны сами.