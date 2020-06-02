Тунис откроет границы в июне

Элиас Фахфах, премьер-министр Туниса, рассказал, что было решено открыть воздушные и сухопутные границы страны с 27 июня, написал «ФедералПресс».

С 4 июня в стране также снимут действующие ограничения для местных жителей. Это будет последний этап снятия всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для посещения.