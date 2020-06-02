    02 июня 2020, 17:59

    Тунис откроет границы в июне

    Анастасия Кременчугская

    Власти Туниса заявили, что в ближайшее время страна будет готова снова принимать туристов. Об этом сообщил ТАСС.

    Элиас Фахфах, премьер-министр Туниса, рассказал, что было решено открыть воздушные и сухопутные границы страны с 27 июня, написал «ФедералПресс».

    С 4 июня в стране также снимут действующие ограничения для местных жителей. Это будет последний этап снятия всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для посещения.