Тунис объявил о готовности принимать российских туристов

Министр туризма Туниса Хабиб Аммар сообщил, что эта африканская республика готова принимать российских туристов, обеспечивая их безопасность в условиях пандемии коронавируса. У них не будут требовать справку о вакцинации, с 19 апреля они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом министр сообщил агентству РИА «Новости».

«Мы довольны решением российских властей разрешить „Аэрофлоту“ производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний», — отметил Аммар.

Глава туристического ведомства подчеркнул, что Тунис готов принимать еще больше российских авиакомпаний. Он предложил инвесторам вкладывать средства в развитие отрасли, так как республика намерена развивать исторический туризм. В этом случае путешественники будут приезжать в страну круглый год.

«Как мы знаем, российские гости также любят „пустынный туризм“. У нас есть и несколько полей для гольфа высочайшего качества, а климат в стране позволяет играть в течение десять месяцев», — подчеркнул Аммар.

Ранее сообщалось, что Ассоциация больших данных создаст с помощью обезличенных данных сервис для анализа действий туристов в регионах, что позволит составить их цифровой профиль. На его основе можно будет оценить нереализованный спрос и определить направление потребностей туристов.