Путешествия 26 марта 2024, 14:32 «Тульская служба новостей»: за фото военных в Египте могут арестовать

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Отправляясь в отпуск за границу, нужно внимательно изучить законы страны, чтобы не угодить за решетку. Об основных правилах сообщила «Тульская служба новостей».

В частности, нельзя топтать и мять деньги в Турции. Дело в том, что на них изображен Мустафа Кемаль Ататюрк, который основал их современное государство. За неуважение к его портрету можно заполучить проблемы с законом.

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Кроме того, стоит соблюдать осторожность и в Египте. В частности, там нельзя пытаться фотографировать полицейских, военных и военные объекты.

Кроме того, покупая ювелирные изделия в этих странах, нужно обязательно сохранять чек. В противном случае при вылете человека могут арестовать за вывоз ценностей, добавило «ФедералПресс».

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