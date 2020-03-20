«TUI Россия» компенсирует туристам аннулированные путевки за рубеж

«TUI Россия» — первый туроператор, который заявил о полном аннулировании всех туров из нашей страны за границу. Такая жесткая мера связана с рекомендацией Ростуризма временно воздержаться от отправки россиян за пределы государства.

Всем тем, кто уже приобрел путевки у «TUI Россия», туроператор предлагает три варианта выхода из ситуации. Первый — выбрать направление в пределах России взамен заграничного отдыха. Второй вариант — отдохнуть там же, где и планировалось, но позже, когда возобновятся перелеты. Третий сценарий — использовать купленный тур в счет оплаты по любому направлению, которое предлагает «TUI Россия».

Изменения касаются всех россиян, кто купил туры за границу до 30 апреля включительно.

Туристы, которые вернулись с отдыха несколько дней назад, уже столкнулись с ограничениями. Теперь всем прибывшим в Россию из-за рубежа нужно пройти обязательный двухнедельный карантин. Жители нашей страны, которые вернулись из-за границы, могут оформить больничный по причине карантина не выходя из дома.

По данным на 20 марта в России коронавирус диагностировали у 199 пациентов. За последние сутки заболевание выявили у 52 человек. Во всем мире число заразившихся новым вирусом перевалило за 252 тысячи. Российские врачи прогнозируют, что пандемия коронавируса пройдет уже этим летом.