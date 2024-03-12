Путешествия 12 марта 2024, 10:54 Туэксперт Мельник посоветовал покупать туры с гарантией лучшей цены

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Многие туроператоры при раннем бронировании предлагают гарантию лучшей цены, предполагающую перерасчет и возврат части стоимости, если путевка станет дешевле. О преимуществах этой услуги рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что в случае, если за несколько дней до вылета тур вдруг упадет в цене, то туроператор возвращает клиенту разницу. Однако обычно есть условия, например, что путевка должна подешеветь не менее, чем на 50 условных единиц на каждого путешественника. Однако такое предложение есть далеко не у всех туроператоров, поэтому следует внимательно читать предложение.

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«О таком преимуществе обычно есть пометки на сайте туристического агентства. Там указывается, что при бронировании до 31 января определенный тур продается по гарантированной лучшей цене. В этом случае человек может быть уверен, что если случится падение стоимости, туроператоры вернут разницу в цене», — отметил эксперт.

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