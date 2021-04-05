Цифровой профиль туриста создадут в России

В России создадут сервис для анализа действий туристов в регионах, который позволит составить их цифровой профиль. Разработкой займется Ассоциация больших данных, в которую входят «Яндекс», «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и другие компании, сообщил РБК.

Анализировать действия туристов будут с помощью обезличенных данных от телекоммуникационных компаний, банков, фискальных операторов, туроператоров, перевозчиков, соцсетей и сайтов с отзывами. Ассоциация будет определять потребности туристов и выявлять их нереализованный спрос. Это позволит понять, в каких регионах туристический поток мог бы вырасти, если бы в них строили не только пятизвездочные отели, но и, к примеру, столовые и кемпинги, пояснил глава организации Алексей Нейман.

Цифровой профиль туриста будет включать информацию о месте проживания, пол и возраст, размер дохода, расходы и товары, которые приобретались в поездке, перечень достопримечательностей и заведений, который он посетил, его отзывы и интересы.

Ассоциация планирует запустить пилотный проект уже к началу лета. Систему в рамках теста хотят развернуть в трех регионах — каких именно, глава организации не уточнил.

Российские туроператоры ранее сообщили, что средств, выделенных на третий этап программы туристического кешбэка, может хватить только до конца апреля.