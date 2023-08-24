Путешествия 24 августа 2023, 03:33 Цены на туры в Турцию упали до 60% АТОР: цены на туры в Турцию снизились на 40-60% Freepik

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Туры в Турцию заметно подешевели перед началом учебного года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России ( АТОР ) со ссылкой на информацию из систем бронирования.

Стандартный отдых для двоих на семь дней в трехзвездочном отеле Кемера с системой «все включено» сейчас стоит 60,1 тысячи рублей. Это на 61% дешевле, чем обходились прошлые туры. За похожий отпуск в Мармарисе нужно заплатить 69,8 тысячи рублей.

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Эта тенденция коснулась всех направлений, которые были наиболее популярны у туристов с детьми в летний сезон. В АТОР отметили, что выгодные предложения можно встретить и среди путевок в Таиланд.

Уже с начала сентября спрос на отдых постепенно придет в норму, цены стабилизируются. Например, стоимость недельной поездки в Турцию с вылетом в начале сентября поднимется до 100 тысяч рублей на двоих.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что российские туристы открыли для себя новые направления.