Цены на туры в Египет рухнули среди жителей Перми

Цена на туры в Египет с вылетом из Перми за двое суток снизилась на 20%, что обусловлено длительным трансфером из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило Ura.ru.

«Еще два дня назад стоимость недельных туров на двоих в Египет начиналась от 91 тысячи рублей, сейчас — от 76 тысяч рублей. Ценники, вероятно, опустили из-за низкого спроса, чтобы первый рейс 16 мая не улетел полупустым», — поделилась турагент Инна Соболева.

Глава одного из пермских турагенств добавил, что туристы с детьми не готовы к долгому трансферу.