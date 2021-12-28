Цены на путевки в Египет резко упали

Путевки в Египет дешевле стоимости авиабилета на середину-конец января можно найти сравнительно легко. О снижении цен на отдых там сообщил портал TourDom.

По данным портала, цена пакетного тура на двоих в страну пирамид начинается от 28 тысяч рублей, и все это включает перелет, передвижение и жизнь в трехзвездочном отеле. Дороже обойдется пятизвездочная гостиница — от 40 тысяч рублей.

«Это полный провал. Туроператорам придется демпинговать как минимум весь январь», — привел портал слова одного из хозяев турагентств. Сохранять относительно высокие цены позволяют себе только отели, имеющие серьезный бренд. Здесь цена исчисляется в сотнях тысяч рублей.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что организованный тур выйдет существенно дешевле, чем отдельные авиабилеты куда бы то ни было.