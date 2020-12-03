Цены на поездки в Таиланд вырастут

Таиланд задумался об обновлении своей туристической отрасли. Для этого страна откажется от массового туризма и повысит стоимость одной поездки. Меры необходимы из-за пандемии коронавируса.

Средние расходы на человека во время поездки управление по туризму Таиланда планирует увеличить на 30%, сообщило издание Bangkok Post.

«Больше никакого массового туризма», — заявил глава ведомства Ютасак Супасорн.

После восстановления туристической индустрии, считает он, Таиланд не должны признать небезопасным местом. Его привлекательность будет зависеть в том числе от обеспечения туристам безопасности и гигиены. Кроме того, власти рассчитывают предоставить «экологическую устойчивость, дополнительные впечатления» и после сосредоточиться на урожайности.

Еще до пандемии иностранные туристы стали меньше тратить во время поездок в Таиланд. Их расходы сократились с 50 до 47 тысяч бат. В рублях это чуть более 124 и почти 117 тысяч соответственно. В управлении надеются увеличить показатель до 62 тысяч бат, или 154 тысяч рублей. В Таиланде 12% ВВП приходится именно на туризм.