Цены на отдых в Турции пообещали не повышать
Россия и Турция возобновили авиасообщение с 1 августа. До 10 числа можно улететь только в Стамбул и Анкару, затем возобновятся рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Даламан и Бодрум. Рейсы будут доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По словам главы федерации отельеров, в этом сезоне продолжают действовать условия контрактов, заключенных с туроператорами еще до пандемии, в 2019 году.
Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса.Сурури Чорабатырглава федерации отельеров Турции
Чорабатыр отметил, что некоторые гостиницы «идут на снижение цен ради привлечения клиентов».
При этом турецкие власти оказывают поддержку туристической отрасли и другим секторам экономики, пострадавшим из-за распространения COVID-19.