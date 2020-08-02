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    02 августа 2020, 04:06

    Цены на отдых в Турции пообещали не повышать

    Кирилл Фролов

    Цены на отдых в турецких гостиницах останутся на уровне прошлого года, так как они прописаны в контрактах с туроператорами. Об этом РИА «Новости» заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
    Цены на отдых в Турции пообещали не повышать

    Россия и Турция возобновили авиасообщение с 1 августа. До 10 числа можно улететь только в Стамбул и Анкару, затем возобновятся рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Даламан и Бодрум. Рейсы будут доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

    По словам главы федерации отельеров, в этом сезоне продолжают действовать условия контрактов, заключенных с туроператорами еще до пандемии, в 2019 году.

    Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса.

    Сурури Чорабатырглава федерации отельеров Турции

    Чорабатыр отметил, что некоторые гостиницы «идут на снижение цен ради привлечения клиентов».

    При этом турецкие власти оказывают поддержку туристической отрасли и другим секторам экономики, пострадавшим из-за распространения COVID-19.

    Новости SMI.FM