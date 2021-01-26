Цены на отдых в Турции на этапе раннего бронирования выросли на 15%

Цены на отдых в Турции на раннем этапе бронирования выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры ждут пика продаж ближе в апрелю.

Эксперты Ассоциации туроператоров отметили, что цены на летнюю Турцию выросли по сравнению с прошлым годом и продолжат расти. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%. Недельный тур на двоих в пятизвездочную гостиницу на «все включено» в июне обойдется россиянам в пределах 60 тысяч рублей. После старта сезона цены начнут расти.

«Туроператоры открыли раннее бронирование турецких курортов на лето 2021 года еще в прошлом году. Сейчас у массовых туроператоров в ассортименте порядка 500–600 отелей», — сообщили в Ассоциации туроператоров.

Пандемия отразилась на условиях оплаты туров, бронируемых по акциям. Теперь организации, занимающиеся туристическим бизнесом, больше не требуют стопроцентной предоплаты за Турцию. Покупателю нужно заплатить от 20 до 25% от стоимости заявки, а остальные деньги внести за 10–30 дней до вылета. Условия зависят от компании, которая предлагает туры.