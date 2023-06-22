Путешествия 22 июня 2023, 17:10 Цены на отдых в турецких отелях упали на 20% «Интерфакс»: туроператоры сообщили о восстановлении спроса на отдых в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спрос на отдых в Турции стабилизировался, спада продаж нет. Об этом сообщил «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на опрошенных туроператоров.

Как сообщили агентству в компании «Интурист», продажи туров в Турцию быстро восстановились. Это направление снова заняло лидирующую позицию.

Реклама

«Отельеры, ощущая падение загрузки, стали снижать цены на определенные даты или выставлять спецпредложения. В среднем снижение цен по турецким отелям фиксируется на уровне 20%», — отметили представители фирмы.

Там уточнили, что высокий спрос зафиксировали на все категории отелей в Турции. Но больше всего туристы бронируют недорогие гостиницы с хорошим соотношением цены и качества.

Глава Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян заверил, что в этом году объемы продаж путевок в Турцию будут выше в сравнении с прошлым годом. Причиной тому, как он пояснил, станет большое количество рейсов в республику.

Турция скорректировала цены, которые сейчас возвращаются к уровню до ослабления рубля, подчеркнул Мурадян.

В пресс-службе туроператора Anex рассказали, что продажи путевок в республику достаточно стабильные. Многие туристы купили путевки по акциям раннего бронирования.

В АТОР ранее обращали внимание, что самый выгодный вариант отпуска для россиян в июле — отдых на юге страны и в Абхазии.