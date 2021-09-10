Цены на отдых в бархатный сезон озвучили в АТОР

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, сколько стоит отдохнуть россиянам в бархатный сезон на курортах Краснодарского края и в Турции. По его словам, средняя цена на эти направления варьируется от 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил «Ридус».

«Отдых в Турции — самый доступный, поскольку это одно из немногих направлений, куда разрешены чартерные рейсы. На все остальные страны на стоимость путешествий влияет прежде всего не стоимость отелей, а стоимость перевозки и количество рейсов. Самый бюджетный тур в Турцию можно купить на двоих, на неделю по системе „все включено“ отель от 50 тысяч рублей, то в Египте сейчас цены стартуют в среднем от 80 тысяч рублей на двоих», — отметил Горин.

Он добавил, что более бюджетно можно отдохнуть на курортах Крыма и в Краснодарском крае. Цена начинается от 25 тысяч на человека, но есть туры и дешевле. Например, в Абхазию можно съездить за 15 тысяч рублей. Эксперт напомнил, что при заселении в отели Кубани местные власти требуют наличие справки о вакцинации или отрицательный тест на ковид.