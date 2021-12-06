Цены на новогодние путевки в Турцию и другие теплые страны выросли в 2,2 раза

Самая низкая стоимость путевок в Турцию и некоторые другие теплые страны на новогодние праздники выросла в 2,2 раза по сравнению с турами по этим направлениям, которые можно было приобрести в конце ноября. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила ТАСС.

«Показатели роста минимальных цен на новогодние туры (вылет в конце декабря) по сравнению с концом ноября — началом декабря выглядят так: Египет +104,7%, Доминикана +107,6%, Турция (Анталья) +116%, Мексика +126,5%, Венгрия +170%», — перечислила она страны с самым большим приростом.

Также выросли цены на самые дешевые билеты на Мальдивы, в Грецию, Сочи, Сербию, ОАЭ, на Кипр и Кубу.

Рейтинг с такими показателями эксперты составили во второй половине дня 5 декабря 2021 года. В нем анализировались пакетные туры на десять дней, включающие билет из Москвы, жилье и питание, вылет в которые назначался на число в период с 24 по 30 декабря. Исследование базировалось на данных, полученных от компании «1001 тур». По ее информации, сейчас стартовая цена на билет в Стамбул — 53,2 тысячи рублей, в Анталью — 87,7 тысячи рублей, а в Крым — 60,8 тысячи.