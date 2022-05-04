Цены на летний отдых в России будут зависеть от логистики

Появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на летний отдых в России снизятся, стоит воспринимать скептически. Цены будут зависеть от логистики, которая сейчас затруднена. Об этом в эфире радио Sputnik сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов.

Он пояснил, что, например, до Крыма сейчас можно добраться только поездом, что создает сложности в бронировании на лето.

«Здесь надо понимать, что есть момент выжидания, как будет развиваться ситуация: будут ли открываться аэропорты, будет ли логистика проще, лететь ближе. Отельеры „прощупывают“ платежеспособный спрос и корректируют цены по ходу. Нет вопроса, что цены упали, они до этого просто очень сильно выросли», — отметил Прасов.