В ближайшее время откроются основные направления на отечественных курортах.

«Естественно, сезон будет сдвинут по времени, то есть и закончится позже обычного — в сентябре-начале октября», — отметил он.

По прогнозам Фомина, цены будут сопоставимы с прошлогодними. Причина заключается в снижении спроса и платежеспособности россиян, а также в заинтересованности турбизнеса в получении доходов. Поэтому нет смысла завышать цены и, таким образом, снижать туристические потоки, добавил зампред.

По его мнению, новости в СМИ о повышении цен на отдых на 30-40% — некие информационные всплески.

Мировой туризм рос последние десятилетия, но в 2020 году оказался в шоковой ситуации. По прогнозам экспертов, спад будет как минимум в два раза.

«Поэтому те туристы, которые в этом году выберут отдых в России, будут правы. Это не какая-то политика запретов и не вопросы регуляторики. Даже если все направления откроют, то зачем сейчас ехать куда-то за границу», — заявил Фомин.

Он объяснил это тем, что гражданам понятна вся система здравоохранения и оказания помощи в России.