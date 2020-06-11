    11 июня 2020, 12:57

    Цены на курортах России останутся на уровне 2019 года — сенатор

    Алена Макаренко

    Цены на отечественных курортах останутся на уровне 2019 года. Об этом рассказал зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, сообщила «Парламентская газета».
    Цены на курортах России останутся на уровне 2019 года — сенатор

    В ближайшее время откроются основные направления на отечественных курортах.

    «Естественно, сезон будет сдвинут по времени, то есть и закончится позже обычного — в сентябре-начале октября», — отметил он.

    По прогнозам Фомина, цены будут сопоставимы с прошлогодними. Причина заключается в снижении спроса и платежеспособности россиян, а также в заинтересованности турбизнеса в получении доходов. Поэтому нет смысла завышать цены и, таким образом, снижать туристические потоки, добавил зампред.

    По его мнению, новости в СМИ о повышении цен на отдых на 30-40% — некие информационные всплески.

    Мировой туризм рос последние десятилетия, но в 2020 году оказался в шоковой ситуации. По прогнозам экспертов, спад будет как минимум в два раза.

    «Поэтому те туристы, которые в этом году выберут отдых в России, будут правы. Это не какая-то политика запретов и не вопросы регуляторики. Даже если все направления откроют, то зачем сейчас ехать куда-то за границу», — заявил Фомин.

    Он объяснил это тем, что гражданам понятна вся система здравоохранения и оказания помощи в России.