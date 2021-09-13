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    13 сентября 2021, 04:57

    Цены на билеты в Египет пообещали не увеличивать

    Анастасия Кукова

    В ближайшее время стоимость авиабилетов в Египет не изменится. Власти страны пообещали также обеспечить безопасность туристов. Виза для путешественников стоит 25 долларов. Отечественная вакцина признана Каиром, она вскоре будет производиться на территории Египта.

    Цены на билеты в Египет пообещали не увеличивать

    Глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани сообщил газете «Известия», что за последние два месяца по сравнению с началом года число туристов в стране удвоилось.

    «Думаю, что всего лишь через несколько недель Египет станет единственным туристическим направлением, где туристы могут купаться в море, отдыхать, заниматься дайвингом и другими водными видами спорта в течение октября, ноября и декабря по очень комфортным и доступным ценам. Еще очень важно, что это хорошо известное туристам направление», — подчеркнул министр.

    В ближайшую неделю определится стоимость перелета. Цена билета из Шарм-эш-Шейха в Луксор и обратно будет около 100 долларов, включая налоги. Минимальная стоимость номера в четырехзвездочном отеле не будет ниже 28 долларов, а в пятизвездочном — меньше 40 долларов.

    Появятся также новые форматы сообщения между городами Египта.

    «Мы планируем создать такие условия, чтобы турист смог добраться из Каира до Асуана за четыре часа вместо десяти сейчас. У нас в планах железная дорога, которая будет связывать Красное море с Нилом и Красное море со Средиземным морем», — рассказал Халед аль-Анани

    В ближайшие несколько месяцев откроются совершенно новые туристические города.

    «Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин», — пообещал министр.

    Ранее Каир пообещал взят на себя все расходы по лечению от коронавирусов туристов. Как в отелях, так и в больницах.