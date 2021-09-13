Цены на билеты в Египет пообещали не увеличивать

В ближайшее время стоимость авиабилетов в Египет не изменится. Власти страны пообещали также обеспечить безопасность туристов. Виза для путешественников стоит 25 долларов. Отечественная вакцина признана Каиром, она вскоре будет производиться на территории Египта.

Глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани сообщил газете «Известия», что за последние два месяца по сравнению с началом года число туристов в стране удвоилось.

«Думаю, что всего лишь через несколько недель Египет станет единственным туристическим направлением, где туристы могут купаться в море, отдыхать, заниматься дайвингом и другими водными видами спорта в течение октября, ноября и декабря по очень комфортным и доступным ценам. Еще очень важно, что это хорошо известное туристам направление», — подчеркнул министр.

В ближайшую неделю определится стоимость перелета. Цена билета из Шарм-эш-Шейха в Луксор и обратно будет около 100 долларов, включая налоги. Минимальная стоимость номера в четырехзвездочном отеле не будет ниже 28 долларов, а в пятизвездочном — меньше 40 долларов.

Появятся также новые форматы сообщения между городами Египта.

«Мы планируем создать такие условия, чтобы турист смог добраться из Каира до Асуана за четыре часа вместо десяти сейчас. У нас в планах железная дорога, которая будет связывать Красное море с Нилом и Красное море со Средиземным морем», — рассказал Халед аль-Анани

В ближайшие несколько месяцев откроются совершенно новые туристические города.

«Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин», — пообещал министр.

Ранее Каир пообещал взят на себя все расходы по лечению от коронавирусов туристов. Как в отелях, так и в больницах.