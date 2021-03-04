Цены на авиабилеты из России вырастут в нынешнем сезоне, а максимальных значений они достигнут летом. Об этом сообщило агентство Ura.

По данным Biletix и Aviasales, в марте россияне потратили на перелеты за границу почти на 40% больше, чем в 2019 году. Причем на некоторые направления цены выросли более чем в два раза. Цены на перелеты по России тоже начинают подниматься, но не так быстро.

Глава туристической компании «Розовый слон» Александр Мкртчян предупредил, что летние и осенние туры на Черное море уже постепенно дорожают, в том числе растут цены на четырех- и пятизвездочные отели. А летом относительно марта ценник поднимется еще приблизительно на 20%.

Специалист объяснил рост цен на международные направления превышением спроса над предложением. Это коснулось стран, куда перевозки ограничены. Например, на Кубу, ОАЭ, Мальдивы и Египет. Билеты на Мальдивы эконом-класса поднялись в цене в три раза, а бизнес-класс обойдется в 800 тысяч рублей. Билеты могут подешеветь только в страны, куда перелеты не лимитированы, предположил Мкртчян. В качестве примера он привел Турцию.

Руководитель туристической компании «Африка» Наталья Куцевол видит причину подорожания билетов в марте в праздниках. В такие дни билеты традиционно растут в цене. Следующий всплеск произойдет к 1 мая. Если на новые направления поставят чартеры, стоимость билетов может упасть приблизительно на 10%.