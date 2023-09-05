Эксклюзив 05 сентября 2023, 14:55 Цены будут выше. Россиян предупредили о подорожании авиабилетов следующей весной Авиаэксперт Гусаров рассказал, что компании поднимут цены в новом турсезоне Unsplash

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Несмотря на то что авиакомпании несут немалые дополнительные расходы из-за периодического закрытия аэропортов московского авиаузла, задержек и отправки рейсов на запасные аэродромы, повышения цен в ближайшие месяцы не будет. Об этом «360» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Предпосылок к этому нет. Все-таки у нас ценообразование не привязано напрямую к себестоимости, а больше зависит от спроса и предложения, то есть это рыночный механизм формирования цены», — пояснил Гусаров.

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По словам главного редактора, уже сейчас началось снижение цен на авиабилеты. Например, в сентябре стоимость перелета на многих направлениях меньше на 40%. В октябре и ноябре понижение продолжится, потому что закончился период отпусков.

«Но в любом случае — авиакомпании деньги не печатают. Само собой, все эти дополнительные расходы рано или поздно перенесут на стоимость авиабилетов, но уже, скорее всего, в следующем туристическом сезоне. То есть тогда, когда спрос начнет расти. Весной 2024 года, конечно же, цены на авиабилеты будут выше, чем были весной 2023», — заключил эксперт.

Ранее в Москве ради безопасности вводили временные ограничения на полеты. Пять самолетов из Внуково и Шереметьево перенаправили на запасные аэродромы.