Цена визы на Шри-Ланку повысилась на фоне пандемии

Чатурика Перера, второй секретарь посольства островного государства в России по торгово-экономическим вопросам, подчеркнула, что оформить визу можно будет онлайн. Это поможет узнать местонахождение туриста, действие его визы и другие особенности нахождения иностранных гостей на территории страны.

Отмечается, что такая сумма визового сбора связана с расходами, которые несет правительство страны в связи с новыми протоколами безопасности и тестированием иностранных гостей на коронавирус.