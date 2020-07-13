13 июля 2020, 16:23
Цена визы на Шри-Ланку повысилась на фоне пандемии
После открытия границ виза на Шри-Ланку подорожает. Она будет стоить сто долларов. Въезд в страну будет возможен только по электронной визе (ETA). Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Чатурика Перера, второй секретарь посольства островного государства в России по торгово-экономическим вопросам, подчеркнула, что оформить визу можно будет онлайн. Это поможет узнать местонахождение туриста, действие его визы и другие особенности нахождения иностранных гостей на территории страны.
Отмечается, что такая сумма визового сбора связана с расходами, которые несет правительство страны в связи с новыми протоколами безопасности и тестированием иностранных гостей на коронавирус.