Путешествия 28 декабря 2022, 13:03 ЦБ активно занялся созданием платежной карты для иностранных туристов в России Вице-премьер Чернышенко: платежную карту для иностранцев в России могут создать уже скоро freepik

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Центробанк активно занимается созданием платежной карты для иностранных туристов в России. Такие карты могут появиться уже в ближайшее время, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко сегодня в эфире канала «Россия 24».

«Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано», — сообщил Чернышенко.

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Он добавил, что карту можно будет быстро активировать при въезда в страну, перевести на нее нужную сумму и, уезжая, вернуть ее на свою карту, не сталкиваясь с ограничениями и не нарушая международного законодательства. Карта может быть виртуальной.

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Поручение создать платежную карту для путешественников из-за рубежа ранее исходило именно от вице-премьера. Предполагается, что это увеличит туристический поток в российские регионы, которыми традиционно интересовались иностранные гости.

По данным Чернышенко, за девять месяцев 2022 года в России побывали свыше 7,5 миллиона иностранцев.