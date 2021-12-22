Труп пропавшего ребенка нашли на стройке в Углегорске

Прокуратура города Углегорска сообщила, что тело несовершеннолетнего было найдено на территории одного из недействующих предприятий района.

Ранее ведомством была организована проверка по факту пропажи 15-летнего ребенка. 20 декабря подросток рано утром ушел из дома по улице Заводской в Углегорске.

«В настоящее время в ходе поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий района найдено тело», — говорится в сообщении.

Углегорский городской прокурор выехал на место происшествия. В рамках проверочных мероприятий дается оценка соблюдения должностными лицами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также об ограничении доступа к заброшенным объектам на территории района.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Одновременно прокуратурой контролируется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.