Трое рабочих пострадали при обрушении стены в Саратове
В Саратовской области рабочие, которые проводили работы в нежилом здании, пострадали при обрушении кирпичной стены, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации района.
На территории торговой базы «Кристалл» в Саратове вели ремонтные работы, когда одна из кирпичных стен рухнула на рабочих. В результате трое человек получили травмы, их доставили в больницу, сообщил сайт RT.
Пресс-секретарь Минздрава Саратовской области рассказала, что один из рабочих в тяжелом состоянии и находится в реанимации, состояние остальных пострадавших оценили как средней тяжести.