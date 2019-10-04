Трое рабочих пострадали при обрушении стены в Саратове

На территории торговой базы «Кристалл» в Саратове вели ремонтные работы, когда одна из кирпичных стен рухнула на рабочих. В результате трое человек получили травмы, их доставили в больницу, сообщил сайт RT.

Пресс-секретарь Минздрава Саратовской области рассказала, что один из рабочих в тяжелом состоянии и находится в реанимации, состояние остальных пострадавших оценили как средней тяжести.