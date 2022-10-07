Тревел-блогер рассказал, какие места стоит посетить на Дальнем Востоке | 360°

Путешествия 07 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Тревел-блогер рассказал, какие места стоит посетить на Дальнем Востоке Тревел-блогер Жирухин: на Дальнем Востоке стоит увидеть мыс Дежнева

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Тревел-блогер Алексей Жирухин перечислил места на Дальнем Востоке, которые стоит увидеть каждому. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Наверное, самый-самый топ — это мыс Дежнева — самая крайняя восточная точка Евразии, оттуда видно даже Аляску», — рассказал путешественник.

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Также он отметил полюс холода в Якутии, который является самым холодным местом в России. Жирухин добавил, что его впечатлило Заполярье и точка соединения трех государств в Хасанском районе Приморского края.

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