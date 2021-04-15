Тревел-блогер объяснил, как избежать мошенничества при бронировании отелей

Тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, как избежать мошенничества при бронировании гостиниц. Людей нередко обманывают на сайтах-перекупщиках, где предлагается низкая стоимость услуг, сообщил канал «Звезда».

Пользователю предлагают ввести номер карты, а также код с обратной стороны. В результате со счета списываются деньги.

«Совсем недавно я на одном из сайтов бронировала себе отель, и получилась такая ситуация, что хозяин апартаментов, которые я забронировала, долго не выходил на связь, а когда вышел на связь, он мне позвонил и предложил предоставить напрямую скидку, если я отменю бронирование», — рассказала Ансталь.

Мужчина заявил, что девушке пришлют ссылку, перейдя по которой, она получит обратно свои деньги. На самом деле в случае перехода по ней все средства, находящиеся на карте, списались бы на другие счета. Эксперт уточнила, что ссылка выглядит абсолютно так же, как личный кабинет на сайте, где осуществлялась бронирование.

Наталия посоветовала доверять только официальным сайтам гостиниц и отелей.