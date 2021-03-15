Тревел-блогер назвал вещи, которые не нужно брать на отдых за границу

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала вещи, которые не стоит брать с собой на отдых в другие страны, сообщил телеканал «Звезда».

«Очень многие везут с собой фен, утюг и так далее. В этом нет смысла, потому что даже если этих приборов нет у вас в номере, вы всегда можете попросить их на ресепшн и вам их предоставят», — пояснила специалист.

Кроме этого, нет необходимости везти в другую страну российский паспорт и лишние документы. Есть вероятность, что в путешествии они потеряются. Также лучше взять минимум бесполезных гаджетов. В частности речь идет об игровых приставках, которые зря занимают место в сумке.

Еще не надо складывать в чемодан средства гигиены. Шампуни и гели для душа есть почти во всех гостиницах.