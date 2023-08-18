Путешествия 18 августа 2023, 18:31 Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что подать заявление на визу в Иран можно онлайн

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Существуют различные способны оформить визу в Иран. Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, как это сделать, написал NEWS.ru.

По словам специалиста, визу можно оформить заранее в электронном виде. Также есть возможность получить визу уже в стране, имея на руках референс-код, который выдают в министерстве иностранных дел Исламской республики.

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Обратиться за визой можно и в консульство, написало ИА НСН.

Недельный отдых в Иране будет стоить примерно 240 тысяч рублей.