16 июня 2023, 16:17
Тревел-блогер Кустарничеко посоветовал искать дешевые туры и билеты с помощью специальных сервисов
Чтобы сэкономить на билетах или покупке тура, нужно пользоваться специализированными сервисами. Об этом «ФедералПресс» рассказал тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко.
Он посоветовал использовать сервисы с функциями агрегатора, бота и подписки. Он отметил, что это помогает сократить время на поиск. Но нужно быть готовыми, что дешевые туры очень быстро расходятся, время на раздумья может не быть.
Туризм
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