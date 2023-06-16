Путешествия 16 июня 2023, 16:17 Тревел-блогер Кустарничеко посоветовал искать дешевые туры и билеты с помощью специальных сервисов

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Чтобы сэкономить на билетах или покупке тура, нужно пользоваться специализированными сервисами. Об этом «ФедералПресс» рассказал тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко.

Он посоветовал использовать сервисы с функциями агрегатора, бота и подписки. Он отметил, что это помогает сократить время на поиск. Но нужно быть готовыми, что дешевые туры очень быстро расходятся, время на раздумья может не быть.

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